M5s: Gallo, riscrivere statuto e riportare piattaforma Rousseau al Movimento

- "Abbiamo fatto grandi cose nel 2020 riportando centralità e credibilità all'Italia sia in Europa che nel Mondo. In pochi mesi siamo riusciti a gettare le basi per una riconversione ecologica dell'economia con misure strategiche come l'Ecobonus al 110% che crea posti di lavoro e fa ritornare a crescere l'economia, gli invisibili di questo Paese hanno riconquistato dignità e si avvicinano a politiche attive per il lavoro". Lo ha dichiarato in un video il deputato M5s Luigi Gallo che ha aggiunto: "Abbiamo scelto di stare dalla parte dei lavoratori, delle piccole e medie imprese che hanno potuto difendersi avendo accesso alla liquidità agevolata e in un solo anno il M5s ha imposto gli investimenti per 6 miliardi di euro nella scuola. Tutti obiettivi precisi di un movimento che investe in conoscenza, capitale umano e innovazione facendo emergere in questi mesi la sua vera identità al governo". (segue) (Ren)