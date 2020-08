M5s: Gallo, riscrivere statuto e riportare piattaforma Rousseau al Movimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallo ha continuato: "Per far vincere tutto questo ed altro dobbiamo diventare più forti. Vito Crimi sta facendo al meglio il suo lavoro aprendo ad una stagione di processi condivisi che prima non c'erano, tuttavia non può superare le debolezze strutturale del M5s frutto di uno Statuto scritto e calato dall'alto nel 2018 che è troppo verticistico ed accentratore. Non può una sola persona rispondere a tutte le emergenze politiche del Paese e allo stesso tempo occuparsi dell'organizzazione del M5S fino a decidere per la certificazione di una lista comunale del M5s nel più piccolo Paese della nostra penisola". Quindi ha concluso: "Al M5s serve totale trasparenza dei processi, organizzazione e struttura capillare e territoriale per affrontare le sfide complesse del governo di un paese ed è una esigenza maturata da tutti i portavoce nazionali, locali e attivisti già da molti anni prima che lo stesso statuto del 2018 venisse calato dall'alto. Il M5s ha bisogno di organi collegiali, comitati decisionali e reti territoriali suddividendo responsabilità precise e questo possiamo farlo solo con gli Stati generali riscrivendo totalmente lo statuto e scegliendo anche che la piattaforma Rousseau passi sotto il controllo diretto del Movimento, in modo chiaro, trasparente e democratico." (Ren)