Speciale infrastrutture: Libia, il generale Haftar fa annunciare la riapertura dei terminal di esportazione di petrolio

- Il generale Khalifa Haftar avrebbe acconsentito alla riapertura dei terminal di esportazione di petrolio in Libia bloccati dal 17 gennaio scorso. Il comandante della Guardia delle strutture petrolifere dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Naji al Maghribi, ha annunciato che “non vi sono obiezioni all'apertura dei porti e delle installazioni petrolifere, sulla base di una decisione del feldmaresciallo Khalifa Haftar, dopo un incontro con il membro del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica basata a Tripoli), Jadallah al Awkali, e il presidente della Arab Gulf Oil Company (Agoco, filiale dalla Noc con sede nel capoluogo cirenaico), Mohamed bin Shatwan”, si legge sul sito web d’informazione libico “Al Wasat”. Un colloquio tra Haftar e funzionari libici del settore petrolifero ha effettivamente avuto luogo lo scorso 16 agosto per discutere, in particolare, della crisi della fornitura di carburante per coprire il fabbisogno della rete elettrica della Cirenaica. Al Maghribi ha detto in una video-dichiarazione trasmessa dai media libici che si tratta di una decisione "per alleviare le sofferenze dei cittadini e preservare le infrastrutture petrolifere esistenti". Secondo i dati della Noc, gli oltre 200 giorni di chiusura dei terminal petroliferi hanno causato perdite per 8,38 miliardi di euro, comportando peraltro l’arresto delle centrali elettriche. Venerdì 11 luglio, la compagnia libica aveva annunciato il ripristino delle esportazioni di greggio. Tuttavia, il giorno successivo i portavoce dell’Lna avevano escluso una riapertura dei terminal di esportazione “fino a che le richieste del popolo libico non verranno soddisfatte”. (Lit)