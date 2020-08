Speciale infrastrutture: le forze del Gna libico esultano per la riapertura dei terminal di greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, in Libia, esultano per la decisione del generale Khalifa Haftar di riaprire i terminal di esportazione di petrolio e intimano all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di consegnare a stretto giro la città di Sirte e la base aerea di Al Jufra. Un comunicato dell’operazione militare Vulcano di rabbia del Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo libici di Tripoli, commenta così l’annuncio delle Guardia delle strutture petrolifere dell’Lna di riaprire i porti petroliferi: “Il nostro messaggio era chiaro: o i porti e i giacimenti petroliferi verranno aperti immediatamente con la partenza da Sirte e Al Jufra, oppure le forze del Vulcano della rabbia inizieranno ad avanzare. Haftar ha aperto i porti e i giacimenti petroliferi. Ora avrà un breve periodo di tempo per consegnare Sirte e al Jufra alle forze legittime, altrimenti la lava vulcanica inizierà a piovere sulle sue milizie e mercenari fino alla liberazione della patria". (Res)