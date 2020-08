Speciale infrastrutture: presidente Romania, lavoro in stato avanzato per attrarre fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno sta lavorando per identificare i progetti da finanziare con fondi europei: gli sforzi si concentrano in particolare sulle infrastrutture. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione al termine di un incontro a palazzo Cotroceni con il primo ministro Ludovic Orban e diversi ministri. Il presidente romeno ha detto che le autostrade rimangono la massima priorità dell'esecutivo di Bucarest, ma finanziamenti consistenti saranno assegnati anche all'ambiente e all'agricoltura. "Ho avuto un incontro con il primo ministro Orban e diversi ministri coinvolti nella stesura del Piano nazionale di ripresa economica. È il piano che stiamo preparando per attrarre i fondi europei negoziati poche settimane fa, necessari per la ripresa economica. Il governo sta attualmente lavorando all'individuazione dei progetti che saranno inclusi in questo programma e, cosa molto importante, è in costante dialogo con la Commissione europea in modo che tutti i progetti finalmente proposti siano ammissibili, cioè possano essere finanziati da questi fondi", ha detto il capo dello Stato. (Rob)