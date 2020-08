Speciale infrastrutture: Milano, 8 indagati per corruzione e turbativa d'asta per la ristrutturazione della Caserma Carabinieri "Montebello"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle Province di Milano, Roma e Pavia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno notificato un “avviso di chiusura indagini preliminari” a carico di 1 dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Provveditore delle opere pubbliche a Milano), 1 ingegnere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, 1 libero professionista e 5 fra amministratori e dipendenti di imprese private, resisi responsabili, a vario titolo, di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, commessi nell’ambito dell’appalto per i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri “Montebello” di Milano (del valore di oltre 38 milioni di euro), affidato nell’anno 2011, dal Provveditorato Interregionale opere pubbliche di Lombardia e Liguria all’impresa romana So.Co.Stra.Mo. della famiglia Cinque. L’inchiesta - coordinata da Sostituti Procuratori Giovanni Polizzi e Paolo Filippini e condotta dal Nucleo Investigativo di Milano - è stata avviata nel febbraio 2017 quando, in concomitanza con la domanda di “concordato preventivo” presentata dalla ditta So.Co.Stra.Mo., alcuni subappaltatori denunciavano anomalie nella contabilizzazione delle opere subappaltate e conseguenti ritardi nel pagamento delle spettanze. (Rem)