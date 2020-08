Mediterraneo orientale: Merkel, tensioni pericolose, a settembre revisione rapporti con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è preoccupata per la tensione nel Mediterraneo orientale e ha espresso solidarietà a Grecia e Cipro che stanno subendo una violazione dei loro diritti. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel durante una conferenza stampa tenutasi a Berlino al termine del vertice in videoconferenza del Consiglio europeo. "Abbiamo espresso la nostra comune preoccupazione per le tensioni nel Mediterraneo orientale. Occorre compiere tutti gli sforzi per allentare la situazione che, al momento, è molto pericolosa. Abbiamo espresso solidarietà a Grecia e Cipro, poiché stiamo parlando dei loro diritti. A settembre, il Consiglio dell'Ue tratterà a fondo le nostre relazioni con la Turchia", ha detto Merkel. La cancelliera ha aggiunto che la Germania "è favorevole a un ritorno al dialogo su questioni controverse che riguardano i confini marittimi". Questo dialogo "tra Grecia e Turchia dovrebbe essere ripreso", ma "lo affronteremo in maniera più approfondita a settembre", ha detto Merkel. (Geb)