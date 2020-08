Difesa: Ungheria firma accordo con Rheinmetall per costruzione veicoli da combattimento Lynx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha firmato un accordo con Rheinmetall, fornitore europeo di equipaggiamento militare, per stabilire una joint venture e un impianto per produrre il più moderno veicolo da combattimento della fanteria Lynx. Come annunciato dal segretariato ungherese del Ministero per l'innovazione e la tecnologia e il commissariato per lo sviluppo della difesa, l'Ungheria ha avviato uno dei suoi programmi più significativi per aiutare a sviluppare e modernizzare le capacità militari del paese. L'accordo - che vale oltre due miliardi di euro - è stato firmato a Unterluss, in Germania. Nell'ambito della cooperazione Rheinmetall e il governo ungherese creeranno una joint venture e costruiranno uno stabilimento di produzione in Ungheria che produrrà i veicoli da combattimento di fanteria all'avanguardia Lynx. (segue) (Vap)