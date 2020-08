Difesa: Ungheria firma accordo con Rheinmetall per costruzione veicoli da combattimento Lynx (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria è il primo paese membro della Nato e dell'Ue che ha deciso di ordinare il veicolo da combattimento di nuova concezione dell'azienda con sede a Dusseldorf. Attualmente Lynx è solo un prototipo innovativo. Tuttavia, le sue capacità sono già note e paesi come Stati Uniti, Australia e Repubblica Ceca sono tra i potenziali futuri acquirenti del veicolo. L'accordo costituisce una parte essenziale del programma di sviluppo della forza militare e di difesa ungherese. Questo programma mira a rendere l'esercito ungherese una forza di livello mondiale in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza nella regione euro-atlantica. In una dichiarazione congiunta, Laszlo Palkovics, ministro dell'innovazione e della tecnologia e Gaspar Maroth, il commissario per lo sviluppo della difesa hanno sottolineato che l'Ungheria mira a ripristinare le armi pesanti delle sue forze di terra come parte dei suoi impegni nei confronti della Nato. (segue) (Vap)