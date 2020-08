Difesa: Ungheria firma accordo con Rheinmetall per costruzione veicoli da combattimento Lynx (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i carri armati e l'artiglieria, ora è il turno dei veicoli da combattimento di fanteria. Nella sua categoria, il Lynx si è rivelato la scelta più appropriata per servire questo ruolo fondamentale nello spettro delle capacità dell'esercito per i decenni a venire", hanno dichiarato Palkovics e Maroth. Armin Papperger, presidente del consiglio di amministrazione di Rheinmetall AG, ha commentato: "siamo orgogliosi di dare un contributo significativo all'espansione delle capacità tecnologiche di difesa dell'Ungheria in collaborazione con l'industria locale. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri amici e partner ungheresi e faremo di tutto per il successo a lungo termine del nostro accordo". (Vap)