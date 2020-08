Difesa: Romania, in arrivo i primi missili terra-aria Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei principali equipaggiamenti che fanno parte del sistema di missili terra-aria Patriot, che sarà presto in dotazione dell'aeronautica militare romena, sono arrivati in Romania. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Secondo il ministero, l'attrezzatura e i relativi materiali saranno trasportati a breve al centro nazionale di addestramento per la difesa aerea 'generale Ion Bungescu' a Capu Midia, nella regione di Costanza (sud-est del paese), dove si svolgeranno i test di accettazione e la ricezione del primo sistema missilistico. "Il collaudo di accettazione sarà completato nella seconda parte di ottobre, e sarà seguito dalla fase di addestramento del personale del 74mo reggimento Patriot sulla configurazione specifica delle apparecchiature consegnate alla Romania", viene precisato nel comunicato. (segue) (Rob)