Turchia: Erdogan, nel Mediterraneo orientale non ci piegheremo

- La Turchia “non si inchinerà” davanti alle “potenze coloniali” che vogliono “privare il Paese delle ricche risorse di petrolio e gas naturale nel Mediterraneo orientale”. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, all’inaugurazione di un impianto per la fabbricazione di pannelli solari, la Galleon Solar Technologies, realizzata dall’azienda Kalyon Holding, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Anadolu”. Erdogan ha inoltre anticipato che venerdì 21 agosto annuncerà una “buona notizia per aprire una nuova era in Turchia”. “Spero che venerdì di potervi dare una buona notizia per la nostra nazione. Se l’annunciassi adesso rovinerei la sorpresa. Spero venerdì di poter dare venerdì una buona notizia", ha detto il presidente. Parlando della pandemia di coronavirus, il capo dello Stato ha detto che la situazione “è ancora sotto il nostro controllo” nonostante un “recente parziale aumento dei contagi”. Nonostante “alcuni problemi” causati dalla serrata, “l’economia turca è tornata sui livelli pre-epidemia”.(Tua)