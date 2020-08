Cina: innalzato livello allerta inondazioni, previsto per domani afflusso record alle Tre Gole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Risorse idriche della Cina oggi ha innalzato il livello di risposta alle inondazioni al secondo grado più alto del sistema di emergenza nazionale, articolato in quattro livelli. L’allerta è stata aumentata a causa delle forti piogge che si sono abbattute lungo il Fiume Azzurro (Yangtze). Il corso superiore, secondo il ministero, non riceveva precipitazioni così abbondanti dal 1981. Domani il bacino delle Tre Gole dovrebbe registrare un afflusso di 76 mila metri cubi al secondo, il più consistente da quando la diga è stata costruita. Il ministero ha reso noto che intensificherà il monitoraggio dei livelli dell’acqua e la frequenza delle previsioni per contenere i danni. (segue) (Cip)