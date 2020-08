Coronavirus: Ghera (Fd'I), tamponi per chi rientra da girone infernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte Covid19 "altra pesante sconfitta per la Regione Lazio. Ancora il 16 agosto all'aeroporto di Ciampino non c'era nessuna postazione per effettuare i test rapidi, contrariamente a quanto annunciato da Zingaretti e dall'assessore D'Amato. Dal giorno 13 i passeggeri di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta che non avevano effettuato il tampone 72 ore prima del rimpatrio, hanno verificato sulla propria pelle le gravi carenze organizzative e logistiche della Regione Lazio che, dopo un semestre di emergenza Coronavirus ancora si fa trovare impreparata". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Non aver allestito a Ciampino la zona sanitaria per i tamponi - aggiunge Ghera - ha costretto gli operatori sanitari in servizio ai drive –in ad un superlavoro in condizioni atmosferiche proibitive, ancora più insopportabili per chi indossa gli indumenti di protezione. Pesanti anche i disagi per le persone che dopo aver perso ore ed ore al telefono per comunicare al numero verde il loro rientro, sono state costrette ad attendere molte ore in auto sotto il sole prima di effettuare il test, senza nemmeno poter ricevere il referto per il blocco del sito dedicato e qualcuno è stato rimandato al giorno seguente. Non avere nemmeno approntato un servizio di prenotazione con sistema QR per i tamponi al drive –in, denota lo stato di grande confusione ed inefficienza dei vertici dell'amministrazione regionale del Lazio". (Com)