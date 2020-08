Difesa: ministro Iran, forze armate pronte a rispondere a ogni forma di aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha raggiunto capacità di difesa “incomparabili” rispetto al passato, e l’esercito del paese è pronto a rispondere con forza a ogni forma di aggressione militare. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa dell’Iran, generale Amir Hatami, parlando all’emittente televisiva “Irib Tv” in vista della Giornata dell’industria della difesa, che sarà celebrata venerdì 21 agosto. Secondo Hatami, se qualcuno dovesse trovare “il coraggio di compiere un’aggressione”, riceverebbe in risposta una “pioggia di fuoco” da parte dell’Iran, attualmente in grado di affondare anche una nave portaerei. Il generale iraniano ha affermato che il paese ha raggiunto “la maturità” in tutti i settori dell’industria della difesa, ha “superato la fase dell’ingegneria inversa” ed è in grado di fare ricerca e progettare impianti adatti a rispondere ai bisogni e alle minacce esistenti. Hatami ha poi sottolineato che tra gli “elementi fondamentali” della capacità difensiva nazionale figurano i missili, che ha descritto come “uno strumento per impedire la guerra” in una prospettiva strategica di “deterrenza attiva”. Secondo il ministro, in occasione della Giornata dell’industria della difesa saranno rivelati nuovi risultati e progetti, in particolare una linea di produzione di motori per jet Owj e un nuovo prototipo di motore iraniano. (Irt)