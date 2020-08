Roma: presidente Municipio I, al via riqualificazione piazza del teatro di Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma 1 centro, in una nota dichiara: "Finalmente piazza del teatro di Pompeo è libera dalle bancarelle e tra qualche settimana potremo iniziare i lavori di riqualificazione di questa piccola ma bellissima piazza". "Abbiamo lavorato in sinergia - aggiunge - e con grande attenzione insieme alla Polizia locale e agli operatori del mercato, per rilocalizzare temporaneamente il banco fisso di competenza del Municipio, che da piazza del teatro di Pompeo si è spostato all'interno del mercato di Campo dei Fiori già dal 22 luglio scorso. Ora che finalmente anche i banchi a rotazione di competenza dipartimentale si sono spostati, cosa di cui ringrazio l'assessore Cafarotti per la collaborazione, sempre all'interno del mercato Campo dei Fiori, potremo finalmente iniziare i lavori. Infatti, grazie a una nuova convenzione nell'ambito del progetto 'Roma sei mia', la piazza sarà riqualificata restituendo decoro e bellezza al cuore del nostro Centro storico". (Com)