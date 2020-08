Sanità Abruzzo: pronte linee operative per potenziamento telemedicina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo le aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver. In prima applicazione il servizio sarà rivolto a pazienti con patologie croniche, come il diabete; pazienti con malattia rara; pazienti con disturbi dello spettro autistico; pazienti afferenti all'area della salute mentale, con specifica attenzione all'infanzia e all'adolescenza; pazienti che necessitano di riabilitazione. La scelta di utilizzare la televisita in alternativa alla visita tradizionale è effettuata dallo specialista, che dovrà anche valutare la disponibilità della necessaria tecnologia al domicilio del paziente. L'attività da remoto deve essere sempre proattiva e far percepire ad utenti e famiglie che l'equipe curante è presente come sempre: semplicemente con una diversa modalità. (Gru)