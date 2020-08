Bielorussia: Lukashenko, leader europei smettano di fomentare le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha incaricato il ministero degli Esteri di confrontarsi con i paesi dell'Europa occidentale per illustrare l'attuale situazione nel paese. Lukashenko ha inoltre chiesto ai leader dei paesi occidentali di non sostenere l'opposizione in Bielorussia. "Dovreste dire loro quello che accade in Bielorussa. La (cancelliera tedesca Angela) Merkel, (il presidente francese Emmanuel) Macron, (presidente polacco Andrzej) Duda, (il presidente lituano Gitanas) Nauseda e (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky dovrebbero ricevere questa informazione: dovrebbero stare attenti nelle loro posizioni ufficiali. Dovete avvisarli delle responsabilità del fomentare le proteste. Sponsorizzare le proteste è vista come un'istigazione, e vediamo anche oggi che ciò continua", ha affermato il presidente bielorusso. (Rum)