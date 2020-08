Bielorussia: Lukashenko, governo garantisca il funzionamento delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha incaricato il governo di garantire il funzionamento delle imprese e di non abbandona i loro dirigenti lasciandoli “soli contro la folla”. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale “Belta”. "Devo dire che sia i dirigenti d’azienda che il governo hanno svolto molto lavoro sinora e ci sono buoni risultati. Ma non possiamo rilassarci", ha detto Lukashenko. Secondo il capo dello Stato, è necessario assistere i direttori generale delle imprese nell'organizzazione del processo produttivo. "È un imperativo. Non possiamo lasciare i leader faccia a faccia con la folla che a volte organizza dei raduni e interferisce con le persone che vogliono lavorare”, ha detto il presidente bielorusso. “Se vuoi lavorare, lavora; se non vuoi lavorare, abbandona il tuo posto di lavoro e non interferire con l’attività degli altri”, ha aggiunto Lukashenko, secondo cui questo deve essere il diktat da seguire. (Rum)