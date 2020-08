Cooperazione: Del Re su Giornata mondiale dell'aiuto umanitario, operatori "angeli della contemporaneità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha elogiato il ruolo degli operatori umanitari in occasione della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, che ricorre oggi. "In occasione della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario che celebriamo oggi ricordiamo gli operatori umanitari, angeli della contemporaneità che ogni giorno aiutano milioni di persone in tutto il mondo animati da un grande spirito di umanità e solidarietà", ha scritto Del Re in un post su Facebook. "Colgo questa occasione per ribadire l’importanza che l’Italia attribuisce al rispetto del diritto internazionale umanitario, alla salvaguardia delle infrastrutture civili, ad iniziare da quelle scolastiche e sanitarie, alla protezione degli operatori umanitari e sanitari. Il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo è impegnato quotidianamente nelle diverse aree del mondo per rispondere alle emergenze e alleviare le sofferenze delle persone più vulnerabili. L’azione umanitaria aiuta a ricostruire la vita delle comunità, per affrontare le crisi future e mantenere una pace durevole e sostenibile nelle aree di conflitto", ha aggiunto la vice ministra. (Res)