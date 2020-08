Difesa: Cina, estremamente pericoloso il passaggio della nave Usa Mustin a largo di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio del cacciatorpediniere statunitense Uss Mustin al largo di Taiwan è un atto “estremamente pericoloso”. Lo si legge in una nota del comando per il teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione della Cina, che avverte che la mossa potrebbe provocare problemi che “non sono nell’interesse di nessun Paese”. Il passaggio della Uss Mustin nello Stretto di Taiwan, l’ultimo di una lunga serie da parte di navi militari Usa, è avvenuto nella giornata di ieri ed è stato reso noto dalla Marina statunitense. L’Esercito popolare di liberazione della Cina ha fatto sapere di aver seguito e monitorato il transito della nave con le sue forze aeree e navali. “Ogni parola o azione che causa problemi nello Stretto di Taiwan non è in linea con gli interessi fondamentali della Cina e degli Stati Uniti, danneggia il benessere dei compatrioti su entrambi i lati dello stretto, pone reali minacce alla pace e alla stabilità della regione ed è estremamente pericoloso”, si legge nel comunicato. L’Esercito popolare di liberazione ha anche fatto sapere che resterà al livello massimo di allerta per “salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale” della Cina. Nel frattempo il ministero della Difesa di Taipei ha fatto sapere che la nave statunitense era in missione “ordinaria” e ha attraversato lo Stretto di Taiwan in direzione sud. (segue) (Cip)