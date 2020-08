Difesa: Cina, estremamente pericoloso il passaggio della nave Usa Mustin a largo di Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio è avvenuto tuttavia in un contesto di forti e crescenti tensioni, cui hanno contribuito nelle ultime ore le rivelazioni sui media di Stato cinesi dei dettagli del nuovo missile aria-terra Tianlei 500. I Tianlei, parola traducibile come “tuono del cielo”, sono missili di precisioni da 500 chilogrammi in grado di trasportare altre sei “sotto-testate” e, dunque, di attaccare diversi obiettivi contemporaneamente. L’emittente televisiva “Cctv-7” ha mostrato in esclusiva alcune immagini del nuovo sistema d’arma, che possiede anche capacità “stealth” che lo rendono difficile da intercettare. La gittata è di oltre 60 chilometri e consente ai caccia di tenersi a distanza al momento dell’attacco. L’annuncio è destinato ad alimentare ulteriormente le tensioni con Taiwan e gli Stati Uniti e giunge dopo la conclusione di un accordo mediante il quale Taipei acquisterà 66 caccia F-16 prodotti dalla Lockheed Martin per circa 62 miliardi di dollari. L’intesa è stata annunciata dal Pentagono dopo che la stessa settimana il segretario alla Salute Usa Alex Azar si è recato a Taipei per una storica visita, la prima di un alto funzionario dell’amministrazione statunitense dal 1979. (segue) (Cip)