Torino: albanese minaccia connazionale e tenta di investire poliziotto, arrestato

- Prima ha tentato di minacciare un connazionale con una pistola. Poi, durante la fuga con il furgone, ha provato ad investire un agente per superare l'alt della Polizia. Per questo un albanese di 31 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale e minacce gravi aggravate. Tutto è partito da una denuncia di un altro albanese di 42 anni che ha testimoniato agli agenti una minaccia a mano armata. Per sfuggire all'aggressione, nata per un battibecco basato su futili motivi, la vittima era stata costretta a rifugiarsi dentro casa. Così è partita la ricerca dell'aggressore. Quando i vigili l'hanno trovato all'altezza di piazza Massaua, gli hanno intimato l'alt, ma in tutta risposta lui ha accelerato con il furgone tentando di investire un agente che prontamente ha sparato un colpo al pneumatico posteriore per arrestare la corsa del mezzo. Così per il 31enne sono scattate le manette. Ora sono in corso le ricerche dell'arma utilizzata. (Rpi)