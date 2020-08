Algeria: Tebboune, fino a 15 miliardi di dollari di prestiti per finanziare gli investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria metterà a disposizione 1.900 miliardi di dinari algerini (pari a 15 miliardi di dollari circa) per finanziare i prestiti destinati agli investitori e, se necessario, lo Stato preleverà dalle sue riserve valutarie dai 10 ai 12 miliardi di dollari per tale scopo. Lo ha detto il presidente Abdelmadjid Tebboune alla Conferenza nazionale sulla ripresa per una nuova economia. All'incontro aperto ieri, martedì 18 agosto, presso il Centro conferenze Internazionale di Algeri, partecipano industriali, sindacati ed economisti. "Un'economia sottosviluppata è per definizione un'economia disarticolata", ha aggiunto Tebboune, chiedendo invece un'economia integrata che punti sulle industrie di trasformazione, per assorbire in particolare la produzione agricola e mineraria. Per la prima volta, ha detto il presidente, il valore della produzione agricola algerina potrebbe superare le esportazioni idrocarburi: 25 miliardi di dollari contro i “23 o 24 miliardi” di export previsto nel 2020.(Ala)