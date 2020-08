Sudan: dichiarazioni su Israele, licenziato il portavoce del ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudan ha licenziato il portavoce del ministero degli Esteri, Haidar Badawi Sadiq, in seguito alle sue dichiarazioni sui presunti “contatti” in corso tra Khartum e Israele per la ripresa della relazioni diplomatiche. È quanto riferisce l'agenzia di stampa statale “Suna”. In precedenza il ministero degli Esteri si era detto “stupito” dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal portavoce circa la volontà di raggiungere al più presto un accordo di pace con Israele, sottolineando che il governo di Khartum non ha al momento preso in considerazione la possibilità di ripristinare le relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. “Il ministero degli Affari esteri della Repubblica del Sudan conferma che la questione dei rapporti con Israele non è stata discussa in alcun modo al ministero degli Affari esteri, e l'ambasciatore Haydar Badawi Sadig non è stato autorizzato a rilasciare dichiarazioni al riguardo”, si legge in una nota. (segue) (Res)