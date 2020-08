Sudan: dichiarazioni su Israele, licenziato il portavoce del ministero degli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La precisazione giunge dopo che ieri il portavoce ha dichiarato in un’intervista con "Sky News Arabia" che il Sudan intende raggiungere al più presto un accordo di pace con Israele, confermando che sono in corso contatti tra funzionari israeliani e sudanesi. Secondo Sadiq, non c'è motivo perché proseguano le ostilità tra i due Paesi dal momento che un accordo basato sulla reciprocità salvaguarderebbe gli interessi del Sudan senza comprometterne i principi. Commentando lo storico accordo raggiunto la scorsa settimana fra gli Emirati Arabi Uniti e Israele, il portavoce ha quindi affermato che il Paese del Golfo è stato "coraggioso" nel normalizzare le relazioni con Israele, aprendo la strada agli altri Stati arabi. Il ministero degli Esteri israeliano ha accolto con favore la dichiarazione del Sudan e ha affermato che "vede positivamente qualsiasi passo verso un processo di normalizzazione con gli Stati della regione", mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che un eventuale accordo di pace fra Israele e Sudan apporterebbe benefici a tutta la regione, consentendo ai due Paesi di "costruire insieme un futuro migliore per tutti i popoli dell'area". (segue) (Res)