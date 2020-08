Algeria: Tebboune, stop alle importazioni di carburante dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria non importerà nemmeno un litro di carburante a partire dal 2021. Lo ha detto il presidente Abdelmadjid Tebboune alla Conferenza nazionale sulla ripresa per una nuova economia. All'incontro aperto ieri, martedì 18 agosto, presso il Centro conferenze Internazionale di Algeri, partecipano industriali, sindacati ed economisti. Pur essendo ricca di petrolio e gas, l’Algeria spende ogni anno miliardi di dollari per coprire il suo fabbisogno di carburante. Per invertire questa tendenza, le nuove autorità algerine hanno avviato un giro di vite sulle importazioni. Dall’estero saranno acquistati solo quei prodotti che il tessuto economico nazionale non è in grado di portare sul mercato in quantità sufficienti. Senza questa inversione di tendenza, "oggi non avremmo 57 miliardi di dollari in riserve valutarie e saremmo in procinto di supplicare le istituzioni finanziarie internazionali (…). Non ci sarebbe libertà di espressione o libertà di parola, né libertà alcuna”, ha detto il presidente. Tebboune ha incoraggiato gli operatori economici algerini a investire nei mercati africani, pur riconoscendo delle carenze, come il fatto che l'Algeria non possiede una sola banca in Africa. "Abbiamo sportelli pubblici, ma non banche", ha detto il capo dello Stato. A detta del presidente, gli esportatori devono essere accompagnati dagli istituti di credito e beneficiare supporto logistico per i trasporti e della diplomazia. "La nostra diplomazia deve trasformarsi in diplomazia economica", ha detto Tebboune. Queste sono, a suo dire, sono le “condizioni minime” per aumentare il volume delle esportazioni dell'Algeria negli anni a venire.(Ala)