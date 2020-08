Romania: governo avvia consultazioni su stanziamento 31 miliardi di euro di fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Fondi europei di Bucarest annuncia di aver invitato oltre 1.100 partecipanti alle consultazioni pubbliche a seguito delle quali si deciderà lo stanziamento i 31 miliardi di euro previsti nel bilancio 2021-27 dell’Ue. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "News.ro". "I dibattiti, con la partecipazione sia online che in presenza presso la sede del ministero, completano i sette round di negoziati informali precedentemente tenuti con la Commissione europea", riferiscono i rappresentanti del ministero in un comunicato stampa. Al termine delle due settimane di dibattiti verrà delineata la forma che rispecchia le reali esigenze dei cittadini e dell'economia. "Nel prossimo periodo di programmazione, la Romania ha a disposizione 31 miliardi di euro suddivisi in quattro strumenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo di transizione equa, a cui si aggiunge il budget per il Programma di rilancio nazionale e resilienza", ha spiegato Adrian Mariciuc, segretario di Stato del ministero dei Fondi europei. Queste risorse di sviluppo nazionale saranno investite nel 2021-2027 per lo sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture idriche, per ridurre i divari interregionali, per digitalizzare l'economia e per incoraggiare l'imprenditorialità dei giovani e di coloro che vivono nelle zone rurali. (segue) (Rob)