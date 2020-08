Romania: governo avvia consultazioni su stanziamento 31 miliardi di euro di fondi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero dei Fondi europei, lo stanziamento dei 31 miliardi di euro nel prossimo periodo di programmazione è così suddiviso: 19 miliardi di euro (55 per cento del budget) provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale, principalmente dedicati alla digitalizzazione, allo sviluppo sostenibile, all'inclusione sociale o alla salute; 6,07 miliardi (26 per cento del budget) sono previsti nel Fondo sociale europeo, che sosterrà l'inclusione sociale, la salute, l'istruzione e l'occupazione. Altri 4,49 miliardi di euro (14 per cento del budget) provengono dal Fondo di coesione e sono destinati allo sviluppo dei trasporti e sosterranno lo sviluppo sostenibile; e, infine, 1,76 miliardi di euro (5 per cento del budget) saranno assegnati dal Fondo europeo di transizione equa per sostenere la diversificazione economica delle regioni più colpite dalla crisi del Covid-19. (Rob)