Ungheria-Usa: Pompeo si congratula nell'anniversario della fondazione dello Stato magiaro

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha rivolto all'Ungheria un messaggio di congratulazioni in occasione dell'anniversario della fondazione dello Stato ungherese. "Da parte del governo degli Stati Uniti, mi congratulo con il popolo ungherese nella commemorazione del giorno di Santo Stefano e mi unisco alle celebrazioni per la fondazione dello Stato ungherese", si legge nel messaggio. Stati Uniti e Ungheria sono uniti "personalmente e professionalmente" e i rispettivi governi "lavorano insieme per promuovere la sicurezza regionale e globale". I legami economici tra Washington e Budapest sono in aumento e oltre un milione di cittadini statunitensi di origini magiare hanno reso gli Usa "più forti e prosperi grazie alla storia comune". Ungheria e Stati Uniti sono "alleati, partner e amici". "In qualità di membri della famiglia delle nazioni transatlantiche, collaboriamo per sostenere le libertà fondamentali alle quali siamo votati", ha dichiarato Pompeo. (Nys)