Emilia-Romagna: assessore Mammi a Bellanova, attivare indennizzo per mancata raccolta pomodoro

- La Regione Emilia-Romagna è intervenuta a sostegno delle Organizzazioni di produttori (Op) del pomodoro da industria chiedendo l’attivazione straordinaria del ritiro del prodotto dal mercato per mancata raccolta, prevista in casi eccezionali nell’ambito dei Programmi Operativi dell’Ocm Ortofrutta. Il caldo di fine luglio e inizio agosto e le successive piogge diffuse hanno portato, infatti, il pomodoro dei campi emiliano-romagnoli, e anche di altre regioni, a maturare contemporaneamente, nonostanteuna programmazione della produzione che prevedeva la raccolta scaglionata su più settimane. Benché le imprese di trasformazione stiano registrando ritiri giornalieri con quantità record, non riescono comunque a ritirare tutto il prodotto maturo presente nei campi, che quindi rimane lì, destinato a essere distrutto. Una situazione di grave difficoltà che Oi Pomodoro industria Nord, nei giorni scorsi, aveva segnalato al ministero per le Politiche agricole con una lettera in cui chiedeva sostegno e indicazioni su quali misure straordinarie mettere in atto per salvaguardare il reddito degli agricoltori. Si tratta di oltre 37mila ettari coltivati nel 2020 nel bacino della OI Pomodoro Industria Nord Italia di cui più del 44 per cento si trovano in Emilia-Romagna (oltre 10mila a Piacenza, più di 6mila e 700 a Ferrara, più di 4mila a Parma, poco meno di 2mila a Ravenna, oltre mille e cento a Reggio Emilia, più di 800 a Modena e 320 a Bologna - dati Oi Pomodoro Nord Italia). (segue) (Ren)