Emilia-Romagna: assessore Mammi a Bellanova, attivare indennizzo per mancata raccolta pomodoro (2)

- Una situazione di emergenza, quella innescata dalle condizioni meteo, in cui il fattore tempo ora gioca un ruolo determinante e su cui oggi è tornato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, con un’altra missiva indirizzata alla ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. Nella lettera si legge: “Alcune Op del pomodoro hanno già inviato alla direzione generale del Ministero richiesta per l’attivazione in via straordinaria dell’azione di ritiro dal mercato per mancata raccolta. In particolare, viene richiesta l’autorizzazione ad attivare, all’interno dei programmi operativi delle Op, l’azione prevista dalla Misura 6 “Prevenzione e gestione delle crisi” della Strategia Nazionale 2018-2022. Essendo la campagna di raccolta già molto avanzata, il fattore tempo risulta determinante, anche per poter effettuare le verifiche e i controlli che accertino la mancata raccolta del prodotto e la sua distruzione. Chiediamo quindi al Ministero di espletare questo passaggio celermente al fine di consentire alle Regioni interessate di poter procedere il prima possibile con i loro atti operativi. L’attivazione di questa misura, mai applicata finora sul pomodoro, richiede infatti uno sforzo organizzativo della macchina regionale fuori dall’ordinario, che vede impegnati sia i servizi centrali che quelli territoriali”, ha concluso l'assessore. (Ren)