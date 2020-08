Francia: da venerdì la mascherina sanitaria sarà obbligatoria a Tolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indossare la mascherina sanitaria sarà obbligatorio da venerdì mattina in tutto il comune di Tolosa. Lo ha deciso oggi il prefetto del dipartimento dell’Alta Garonna, Etienne Guyot, secondo cui il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aumento dei nuovi contagi da Covid-19. "Ho deciso di estendere l'uso della maschera a tutta la città di Tolosa a partire dal 21 agosto alle ore 7 ", ha detto Guyot durante una conferenza stampa. Tolosa, la quarta città più grande della Francia con quasi 500 mila abitanti, è stata relativamente indenne dall'ondata di contaminazioni in primavera, mentre ora i casi positivi sono in crescita. “L’obbligo resterà valido per un mese, tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 3 del mattino, per le persone di età superiore a 11 anni che si muovono all'aria aperta", comprese quelle in bicicletta o scooter ma non per quelle che si spostano con la loro autovettura. (Frp)