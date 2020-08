Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Allestita questa mattina presso la sede della Camera di commercio di Milano la camera ardente per ricordare Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente della Fiat. Nel palazzo di via Meravigli la camera resterà aperta fino alle 18 di oggi, mentre I funerali si svolgeranno domani a Cetona (Si), in forma privata. (Video: Agenzia Nova) (Rem)