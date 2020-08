Cina-Indonesia: ministra Esteri indonesiana Marsudi in visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell’Indonesia Retno Marsudi, sarà in visita ufficiale in Cina da oggi al 21 agosto, su invito dell’omologo cinese, Wang Yi. Lo ha riferito nella conferenza stampa odierna il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian. I due ministri, ha aggiunto, avranno colloqui sulle relazioni bilaterali e su quelle tra la Cina e l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui l’Indonesia fa parte; sulla cooperazione nel contesto della pandemia di coronavirus e su quella per lo sviluppo della Nuova via della seta, l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino; su questioni regionali e internazionali di comune interesse.(Cip)