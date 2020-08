Turchia: a giugno debito estero del settore privato in calo rispetto a fine 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo compreso fra dicembre 2019 e lo scorso giugno il debito estero del settore privato turco è calato di 509 milioni di dollari. E’ quanto emerge da dati diffusi oggi dalla Banca centrale della Turchia, secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. In base alle stime della Banca centrale di Ankara, nel mese di giugno i prestiti a breve termine ottenuti all’estero da imprese turche hanno raggiunto in totale gli 8,5 miliardi di dollari. Il 79,8 per cento di tutti i prestiti a breve termine era rappresentato da passività delle istituzioni finanziarie. Secondo i dati della Banca centrale la maggior parte del credito turco a breve termine è stata concessa in euro, al 41 per cento, mentre la quota di credito in dollari Usa e lire turche ammonta rispettivamente al 35,3 e al 22,3 per cento. Nello stesso periodo la Banca ha anche rilevato un calo di 17,9 miliardi di dollari dei debiti a lungo termine del settore privato, pari in tutto a 161,6 miliardi di dollari. Dei prestiti totali a lungo termine, circa il 44 per cento è detenuto da istituzioni finanziarie, e la maggior parte dei prestiti a lungo termine è concessa in dollari Usa, per una quota del 63,4 per cento, mentre i prestiti in euro e lire turche ammontano rispettivamente al 33,2 e al 2,7 per cento. (Tua)