Scuola: Miozzo (Cts), riaprire è imperativo, giovani abbiano comportamenti virtuosi

- "Dobbiamo aprire le scuole. È un dovere del Paese, è un imperativo che il nostro Paese deve avere nei confronti di otto milioni di studenti e di due milioni di insegnanti e di operatori del mondo della scuola". Lo ha detto a SkyTg24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo. "È evidente che questo dovere si deve confrontare con una situazione instabile, incerta, insicura e con dei dati che stanno evolvendo in maniera per certi aspetti preoccupante ma anche con degli elementi di consapevolezza che abbiamo raggiunto un buon livello di controllo della malattia nel nostro Paese e un'eccellente capacità di intervento rapido in situazione di emergenza laddove si verificano dei focolai", ha aggiunto. "Proprio perché dobbiamo arrivare in sicurezza alla data della riapertura - ha poi sottolineato Miozzo -, dobbiamo fare in modo che da oggi al 14 settembre i nostri comportamenti e i comportamenti dei nostri giovani siano comportamenti virtuosi. Per qualche settimana si rilassino un attimo nel tentativo di tornare ad essere vicini, perché il Covid impone la distanza. Quella vicinanza che abbiamo nei momenti sociali, nel ballo e nelle attività quotidiane che i ragazzi amano fare, per alcune settimane deve essere tranquillizzata",ha concluso. (Rin)