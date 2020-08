Russia: Cremlino smentisce informazioni su arrivo aereo Fsb in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Mosca non hanno informazioni sul presunto aereo del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) che sarebbe atterrato a Minsk. Lo ha reso noto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha detto di non avere informazioni sul "volo" a Minsk di un aereo del servizio di sicurezza federale russo. "Non posso dire nulla sull'aereo perché semplicemente non ho informazioni in merito. Tuttavia, il traffico aereo è piuttosto intenso tra i due paesi", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce della presidenza russa non ha nemmeno avuto commenti da fare sulla presunta visita in Bielorussia del direttore dell’Fsb Aleksander Bortnikov. Secondo indiscrezioni, nei giorni scorsi un velivolo del Servizio federale russo avrebbe effettuato un viaggio a Minsk, nel contesto della difficile situazione in cui si trovano le autorità bielorusse. (Rum)