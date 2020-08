Bielorussia: portavoce Cremlino, non necessari aiuti dal Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ritiene che la Bielorussia abbia bisogno di aiuti dall'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), di cui sono membri sia Mosca che Minsk. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov. "Per quanto riguarda l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, è vero che le parti hanno determinati impegni ad aiutarsi a vicenda. Ma non ce n'è bisogno al momento e la leadership bielorussa ha detto che non vi è tale necessità ", ha affermato Peskov parlando ai giornalisti. Peskov ha poi detto di non avere alcuna informazione su un presunto volo per Minsk di un aereo dei Servizi di sicurezza russi. "Non posso dirvi nulla sull'aereo, semplicemente non ho le informazioni sui voli. Il traffico aereo tra i due paesi è piuttosto vivace, quindi non ho tali informazioni", ha concluso il portavoce della presidenza russa. (Rum)