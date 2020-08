Valle d'Aosta: sciolto Consiglio comunale di Courmayeur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale espresso con deliberazione n. 1120/XV in data 11 agosto 2020, il governo regionale della Valle d'Aosta, nella seduta straordinaria di oggi ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta e dell’articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 70, comma 3, della l.r. 54/1998, il presidente della Regione, con proprio decreto, ha provveduto a nominare Andrea Cargnino, dottore commercialista, quale commissario del Comune di Courmayeur. Al Commissario, che resterà in carica fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, sono conferiti i poteri che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla giunta comunale e al sindaco. (Ren)