Cassino: toro "randagio" di 5 quintali è pericolo pubblico, sindaco ne ordina la cattura

- Un toro randagio dal peso di oltre cinque quintali si aggira per le campagne di Sant'Angelo in Theodice, popolosa frazione di Cassino. Una situazione di pericolo per la gente e per gli automobilisti che ha spinto il sindaco Enzo Salera, ad emanare una disposizione per la cattura del bovino vagante. Un allevatore del posto ha dato la disponibilità per la cattura, nonché il ricovero dell’animale presso le proprie stalle. Un provvedimento, quello della cattura, sottoscritta dal medico veterinario della Asl che ieri mattina "ha tentato la sedazione dell’animale tramite teleanestesia, ma senza alcun risultato. Vista la grave pericolosità per l’incolumità pubblica -si legge nella relazione del veterinario- , si richiede di emettere formale ordinanza a tutela della stessa”. Il Sindaco, scartata subito l’ipotesi dell’abbattimento del bovino, ha optato per la disposizione della sua cattura. (Rer)