Colombia: ex presidente Uribe presenta dimissioni da senatore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso agita il dibattito politico nazionale dal 2012, quando il senatore Ivan Cepeda rivelava nel corso di un'audizione parlamentare possibili legami tra Uribe e la nascita della formazione paramilitare. L'ex presidente avrebbe nei nel corso del tempo presentato prove, alcune delle quali acquisite grazie al lavoro di un investigatore privato, secondo cui Cepeda avrebbe pagato testimoni per coinvolgerlo nel caso. La Coert suprema, dopo sei anni, decise di archiviare la denuncia nei confronti di Cepeda, confermando l'indagine a carico di Uribe. Pochi giorni dopo, un nuovo colpo di scena: venivano presentate prove secondo cui sarebbe stato lo stesso ex capo di stato a tentare di convincere testimoni chiave a cambiare la loro versione dei fatti in suo favore. Ed è su questo che la Corte si trova a decidere oggi. Il fenomeno del para militarismo in Colombia è iniziato alla fine degli anni 80, quando gruppi di civili - soprattutto allevatori, coltivatori e proprietari terrieri - decisero di armarsi per combattere "da destra" le bande armate rivoluzionarie di sinistra. (segue) (Mec)