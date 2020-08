Colombia: ex presidente Uribe presenta dimissioni da senatore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa male, da colombiano, il fatto che molti di coloro che hanno lacerato il paese si difendano in libertà o, addirittura, abbiano la garanzia di non andare mai in prigione, e che a un pubblico ufficiale esemplare non sia permesso di difendersi in libertà, con la presunzione di innocenza", ha proseguito. "Credo e crederò sempre nella innocenza e onorabilità di chi col suo esempio si è guadagnato un posto nella storia della Colombia. Come presidente faccio un appello alla riflessione. Comprendo il ruolo delle istituzioni e l'indipendenza dei poteri, ma come cittadino che crede nelle istituzioni spero ci siano piene garanzie affinché un uomo integro eserciti la sua difesa in libertà”. (Mec)