Bielorussia: Fitch, crisi politica potrebbe minare stabilità economica del paese

- La crisi politica in Bielorussia potrebbe minare la stabilità macroeconomica e degli investimenti del paese. Lo ha reso noto l'agenzia Fitch Ratings in un comunicato stampa. "Un ulteriore deterioramento della situazione politica e della fiducia interna, o una prolungata interruzione dell'attività economica, potrebbe aumentare le pressioni di deprezzamento sul rublo bielorusso, influenzando negativamente il settore finanziario altamente dollarizzato (il 65 per cento dei depositi del settore e il 52 per cento dei prestiti sono in valuta estera ), ed erodere le riserve internazionali. Ciò potrebbe minare i miglioramenti nella stabilità macroeconomica raggiunti negli ultimi anni, derivanti da una maggiore coerenza tra politiche monetarie, salariali e fiscali", si legge nella nota di Fitch. (segue) (Nys)