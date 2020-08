Speciale difesa: Croazia, ministro Banozic ribadisce importanza acquisto aerei da combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvvigionamento di aerei da combattimento è di importanza strategica per la Croazia: lo ha dichiarato il ministro croato della Difesa, Mario Banozic, secondo una nota diramata dal governo di Zagabria. Banozic, in visita nella località di Zemunik, ha ribadito l'importanza dell'acquisizione di velivoli multiuso. "Credo che questo sia cruciale per l'ulteriore sviluppo delle capacità dell'aeronautica militare croata e per migliorare la sicurezza della Repubblica di Croazia, ma anche per la stabilità di questa parte d'Europa", ha detto il ministro Banozic durante una visita di lavoro alla caserma dedicata al colonnello Mirko Vukusic. (Seb)