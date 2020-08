Speciale difesa: Libia, Haftar riceve il capo dei servizi segreti militari egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto questa mattina un messaggio "molto importante" dal presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi. Lo ha reso noto la divisione dei media militari dell’Lna in un breve comunicato. Il messaggio è stato consegnato dal capo dei servizi segreti militari egiziani, generale Khaled Megawer, in una rara visita presso l'ufficio di Haftar nella base di Rajma, vicino Bengasi, capoluogo della regione storica della Cirenaica situata nell’est della Libia. Il contenuto del messaggio non è noto, ma l’Egitto fin dall’inizio del conflitto si è schierato a favore dell’Esercito di Haftar con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti. Il Cairo ha peraltro minacciato un intervento armato in caso di un attacco da parte delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli, appoggiato dalla Turchia, contro Sirte e Jufra. Nelle settimane scorse, il parlamento egiziano ha dato il via libera per un eventuale intervento all'estero, pur non specificando direttamente la Libia. Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, si è recato in Libia insieme al capo di Stato maggiore dell’esercito turco, generale Yasar Guler, e all'omologo del Qatar, Khalid bin Mohammad al Attiyah. Turchia, Qatar e il governo di Tripoli avrebbero concordato di avviare una cooperazione militare tripartita e di rafforzare le posizioni a ovest di Sirte: quest’ultima città è stata definita una “linea rossa” da Al Sisi. (Cae)