- Tre militari russi sono rimasti feriti in Siria dopo l’esplosione di un ordigno lungo una strada. Uno dei tre è morto a causa delle ferite, come ha comunicato il dicastero della Difesa russo. La bomba ha colpito un convoglio umanitario russo di ritorno da una missione a Deir Ez-Zor. Il militare deceduto sarebbe il maggiore generale Vjacheslav Gladkikh, l'ufficiale di grado più alto ucciso in Siria. (Rum)