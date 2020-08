Speciale difesa: Nave Italia, rotta anti Covid per non fermare la campagna di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte oggi, dopo la breve pausa di Ferragosto, la rotta di Nave Italia che con i suoi 61 metri di lunghezza è il più grande brigantino a vela al mondo ed è impegnato anche quest'anno nella campagna di solidarietà a favore di persone con disabilità fisiche, cognitive o problematiche di inserimento sociale e relazionale. Lo riferisce un comunicato stampa . Dopo un anno particolarmente difficile, segnato dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, Fondazione Tender To Nave Italia Onlus è riuscita a far partire la campagna di solidarietà a fine luglio (sarebbe dovuta partire a maggio). Delle 8 associazioni (sarebbero dovute essere 22) che salperanno a bordo di Nave Italia alternandosi fino a ottobre, la maggior parte proviene proprio dalle città e regioni più colpite dal Coronavirus, come Lombardia e Veneto, confermando la fiducia nell'attività della Fondazione, che sviluppa ogni anno progetti educativi e riabilitativi a bordo di Nave Italia, con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione, abbattendo il pregiudizio sulla disabilità e l'esclusione sociale di soggetti disabili o vittime di disagio sociale. (Com)