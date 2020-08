Speciale difesa: la fregata francese La Fayette è a largo della costa est di Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata francese La Fayette è arrivata a largo della costa est di Cipro, nei pressi di Protaras. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la fregata La Fayette ha in programma per oggi un pattugliamento delle coste cipriote nell'ambito dei piani per il rafforzamento della presenza militare della Francia nel Mediterraneo orientale. La stessa fregata ha preso parte nei giorni scorsi all'esercitazione navale congiunta tra Francia e Grecia nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa francese, Florence Parly, le esercitazioni congiunte tra la portaelicotteri anfibia Tonerre e la fregata La Fayette e la Marina militare greca rappresentano in modo concreto il rafforzamento della cooperazione tra Francia e Grecia nel Mediterraneo orientale. Grecia e Cipro, come rimarcato nel corso della visita del ministro degli Esteri di Atene Nikos Dendias a Nicosia, condividono la stessa visione della situazione nel Mediterraneo orientale alla luce delle azioni "illegali" della Turchia. (Res)