Speciale difesa: proseguono i raid di Israele contro gli obiettivi di Hamas a Gaza

- Nuovi raid aerei sono stati lanciati dalle Forze di difesa israeliane (Idf) per l’ottava notte consecutiva contro diversi obiettivi del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al razzo di palloni esplosivi e incendiari dall’enclave costiera contro lo Stato ebraico. Secondo i militari israeliani, citati dal quotidiano “Jerusalem Post”, uno degli obiettivi colpiti era un complesso militare delle unità speciali di Hamas. La prosecuzione delle ostilità indica che i colloqui mediati dall'Egitto per fermare le violenze non hanno portato i risultati sperati. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, ha avvertito che Hamas sta "giocando con il fuoco e potrebbe scottarsi”. Il giorno prima, lunedì 17 agosto, un inviato egiziano ha incontrato i funzionari di Hamas a Gaza per tentare di impedire un'escalation. Hamas ha fornito un elenco di richieste, inclusa l'estensione della zona di pesca a 20 miglia nautiche, l’aumento dei permessi di lavoro e una serie di progetti industriali e infrastrutturali. Il gruppo ha avvertito l'inviato egiziano che "la pazienza palestinese è finita" e che i gruppi a Gaza sono "non hanno paura". Secondo il “Jerusalem Post”, Israele ha declinato le richieste palestinesi. (Res)